Певица Sia обвинена в расизме из-за путаницы с рэпершами
Популярная австралийская певица Sia перепутала темнокожих рэперш Карди Би и Никки Минаж, за что была обвинена в расизме.
С обвинениями выступили пользователи в Twiitter.
В частности, в своем аккаунте певица ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался, когда стоит ожидать коллаборации с Минаж. А к своему вопросу он приложил снимок хип-хоп исполнительницы.
"Я люблю Карди Би, и хотя это не коллаборация, я бы с радостью спела с ней дуэтом в любое время", — написала Sia.
Эти слова вызвали негодование пользователей, из-за чего певице пришлось удалить свой комментарий. Но, как принято говорить, "скрины не горят". В Twitter запустили хештег #Siaisoverparty, под которым начали критиковать артистку за путаницу.
"Даже не знаю, кто такая Sia. Просто знаю, что она тупая", "Вечеринкам Sia конец", – написали пользователи.