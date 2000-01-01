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Певица Sia обвинена в расизме из-за путаницы с рэпершами | Фото: instagram.com/siafurlerzone17.06 02:30   MIGnews.com

Певица Sia обвинена в расизме из-за путаницы с рэпершами

Популярная австралийская певица Sia перепутала темнокожих рэперш Карди Би и Никки Минаж, за что была обвинена в расизме.

С обвинениями выступили пользователи в Twiitter.

В частности, в своем аккаунте певица ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался, когда стоит ожидать коллаборации с Минаж. А к своему вопросу он приложил снимок хип-хоп исполнительницы.

"Я люблю Карди Би, и хотя это не коллаборация, я бы с радостью спела с ней дуэтом в любое время", — написала Sia.

Эти слова вызвали негодование пользователей, из-за чего певице пришлось удалить свой комментарий. Но, как принято говорить, "скрины не горят". В Twitter запустили хештег #Siaisoverparty, под которым начали критиковать артистку за путаницу.

"Даже не знаю, кто такая Sia. Просто знаю, что она тупая", "Вечеринкам Sia конец", – написали пользователи.


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