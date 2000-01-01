16.06 22:11 MIGnews.com

Apple обвиняют в развитии игромании у детей

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На компанию Apple подали в суд из-за лутбоксов в играх и приложениях – специальный механизм монетизации, предполагающий покупки, которые позволяют получить пользователям случайное цифровое вознаграждение.Иск подан в окружной суд США северного округа штата Калифорния.В частности, в документе говорится, что Apple является соучастником продвижения азартных игр, которые вызывают зависимость или так называемую игроманию. Истцы полагают, что лутбоксы представляют собой азартные игры, а это автоматически означает, что компания нарушает законы штата Калифорния."Apple полагается на то, что у детей возникает зависимость, которая приносит огромную прибыль компании. За последние четыре года подобные игры принесли миллиарды долларов, несмотря на то, что они распространяются бесплатно", — сказано в иске.