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Apple обвиняют в развитии игромании у детей | Фото:16.06 22:11   MIGnews.com

Apple обвиняют в развитии игромании у детей

На компанию Apple подали в суд из-за лутбоксов в играх и приложениях – специальный механизм монетизации, предполагающий покупки, которые позволяют получить пользователям случайное цифровое вознаграждение.

Иск подан в окружной суд США северного округа штата Калифорния.

В частности, в документе говорится, что Apple является соучастником продвижения азартных игр, которые вызывают зависимость или так называемую игроманию. Истцы полагают, что лутбоксы представляют собой азартные игры, а это автоматически означает, что компания нарушает законы штата Калифорния.

"Apple полагается на то, что у детей возникает зависимость, которая приносит огромную прибыль компании. За последние четыре года подобные игры принесли миллиарды долларов, несмотря на то, что они распространяются бесплатно", — сказано в иске.


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