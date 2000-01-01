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Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой 16.06 11:52   MIGnews.com

Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой

Актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП в центре столицы, уличили в близости с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Сейчас он находится в ее квартире, сообщил охранник дома.

Отметим, что коллеги по цеху Сергей Гармаш и Белоусова вечером 8 июня вместе приехали на место ДТП.

Соседи говорят, что Ефремов посещал квартиру Белоусовой с осени 2019 года. Связь она тщательно скрывала, а также оберегала от посторонних свою личную жизнь.

Михаил Ефремов женат на Софье Кругликовой. На момент ДТП, женщина находилась на даче. Она рассказала журналистам о таинственных собутыльниках Ефремова, с которыми он ее не знакомил.


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