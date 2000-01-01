А вы давно проверяли свое еврейство?

Как стало известно из расследования 11 канала израильского телевидения, Министерство внутренних дел совместно с Главным раввинатом в течение последних лет продолжают тайные проверки на еврейство репатриантов, в большинстве своем – приехавших из стран бывшего СССР. На данный момент подвергается сомнению еврейство более 2000 детей, рожденных в Израиле родителями-евреями. Все эти люди были признаны евреями, но спустя много лет после их репатриации раввинат продолжает требовать дополнительных доказательств. Министерство внутренних дел отказывается регистрировать их детей как евреев. В свидетельстве о рождении пишут или "человек без религии", или "на проверке".
Тысячи граждан еврейского государства должны вести борьбу не с антисемитизмом или внешними силами, а с чиновниками МВД. В окружном суде Иерусалима в настоящее время рассматривается дело одной из таких семей, обнаруживших, что они "перестали быть евреями", во время регистрации ребенка.
На это расследование резко отреагировал лидер оппозиции, председатель партии "Еш Атид", Яир Лапид: "Наглое требование проверок еврейства репатриантов из стран бывшего СССР является нарушением основ нашей демократии. Это не путь иудаизма. Мне стыдно, что в МВД унижают евреев только из-за страны их происхождения. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить эту мерзость, с помощью как парламентских, так и юридических методов".
Депутат кнессата от партии "Еш Атид" Константин (Йоэль) Развозов направил председателю Комиссии по внутренним делам и окружающей среде депутату кнессета Мики Хаймович письмо, в котором потребовал срочного обсуждения на комиссии поведения Главного раввината. В частности, депутат заявил: "Это недопустимое и неприемлемое в демократической стране явление, поэтому я хотел бы провести дискуссию с участием всех задействованных сторон, чтобы получить четкие ответы и разъяснения".