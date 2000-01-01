16.06 11:25 MIGnews.com

А вы давно проверяли свое еврейство?

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Как стало известно из расследования 11 канала израильского телевидения, Министерство внутренних дел совместно с Главным раввинатом в течение последних лет продолжают тайные проверки на еврейство репатриантов, в большинстве своем – приехавших из стран бывшего СССР. На данный момент подвергается сомнению еврейство более 2000 детей, рожденных в Израиле родителями-евреями. Все эти люди были признаны евреями, но спустя много лет после их репатриации раввинат продолжает требовать дополнительных доказательств. Министерство внутренних дел отказывается регистрировать их детей как евреев. В свидетельстве о рождении пишут или "человек без религии", или "на проверке".Тысячи граждан еврейского государства должны вести борьбу не с антисемитизмом или внешними силами, а с чиновниками МВД. В окружном суде Иерусалима в настоящее время рассматривается дело одной из таких семей, обнаруживших, что они "перестали быть евреями", во время регистрации ребенка.На это расследование резко отреагировал лидер оппозиции, председатель партии "Еш Атид", Яир Лапид: "Наглое требование проверок еврейства репатриантов из стран бывшего СССР является нарушением основ нашей демократии. Это не путь иудаизма. Мне стыдно, что в МВД унижают евреев только из-за страны их происхождения. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить эту мерзость, с помощью как парламентских, так и юридических методов".Депутат кнессата от партии "Еш Атид" Константин (Йоэль) Развозов направил председателю Комиссии по внутренним делам и окружающей среде депутату кнессета Мики Хаймович письмо, в котором потребовал срочного обсуждения на комиссии поведения Главного раввината. В частности, депутат заявил: "Это недопустимое и неприемлемое в демократической стране явление, поэтому я хотел бы провести дискуссию с участием всех задействованных сторон, чтобы получить четкие ответы и разъяснения".