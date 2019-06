16.06 19:05 MIGnews.com

Лайонел Ричи впервые выступит в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Американский певец, продюсер и композитор Лайонел Ричи объявил о своем первом выступлении в Израиле в сентябре.Об этом в воскресенье, 16 июня сообщает The Times of Israel Исполнитель был популярен своими поп-хитами в первой половине 1980-х годов.Как известно, Ричи завоевал множество престижных премий, самыми ценными из которых стали "Оскар" и "Золотой глобус" за популярную композицию Say You, Say Me.Среди его самых успешных хитов: баллады Hello, Stuck on You, Running with the Night и "Penny Lover".Бывший участник группы Commodores, которому исполняется 70 лет, отправится в мировое турне, включающее 30 концертов в США, Канаде и Великобритании.Поездка Ричи в Израиль была организована продюсером Марселем Абрахамом.Где именно поклонники музыканта смогут насладиться его выступлением пока неизвестно.Продажа билетов начнется во вторник на сайте продажи билетов Leaan.