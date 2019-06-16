17.06 02:26 MIGnews.com
В Колумбии установили гигантскую чашку кофе
По сообщениям 10 daily
, жители и гости колумбийского города Чинчина теперь могут любоваться гигантской чашкой кофе, установленной на главной площади.
Чашка, вмещающая до 20 тонн кофе, символизирует ароматный напиток, производство которого является традиционным для колумбийцев.
"Колумбийцы хотят гордиться своей страной как мировым производителем кофе. И мы достойны всех мировых рекордов, связанных с этим напитком", - говорит житель Чинчины Хуан Карлос Торрес.
Отмечается, что кофейную чашку должны еще осмотреть представителями Книги рекордов Гиннесса, чтобы оценить, достойна ли она попасть в этот список.
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