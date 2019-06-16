Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Колумбии установили гигантскую чашку кофе | Фото:17.06 02:26   MIGnews.com

В Колумбии установили гигантскую чашку кофе

По сообщениям 10 daily, жители и гости колумбийского города Чинчина теперь могут любоваться гигантской чашкой кофе, установленной на главной площади.

Чашка, вмещающая до 20 тонн кофе, символизирует ароматный напиток, производство которого является традиционным для колумбийцев.

"Колумбийцы хотят гордиться своей страной как мировым производителем кофе. И мы достойны всех мировых рекордов, связанных с этим напитком", - говорит житель Чинчины Хуан Карлос Торрес.

Отмечается, что кофейную чашку должны еще осмотреть представителями Книги рекордов Гиннесса, чтобы оценить, достойна ли она попасть в этот список.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:00
Вырастить клубнику в квартире - легко!
23:15
В июле пройдут переговоры Израиля и Ливана о морской границе
22:49
Барак встретился с бывшим командиром генштаба ЦАХАЛ
21:35
Десятки телят погибли во время перевозки в Израиль
20:42
Исраэль Кац: этот год будет решающим для Израиля
20:12
Мэр Тверии пойдет на выборы во главе партии борьбы харедим
19:45
Нетаниягу: Трамп - великий друг Израиля
19:28
Сотни людей эвакуированы из-за наводнения на востоке Англии
19:05
Лайонел Ричи впервые выступит в Израиле
18:45
Отключение электричества: Аргентина и Уругвай во тьме
18:23
Тысячи жителей Гонконга требуют отставки главы администрации
18:05
В Эльаде чиновников обвиняют в коррупции
17:45
Россия и Европа обдумывают возможность инвестиций в Ливан
17:15
Ушел из жизни музыкант "Машины времени" Сергей Остроумов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus