Болезнь Заворотнюк: доклад Путину назвали незаконным

"Грубейшее нарушение все законодательных актов о защите персональных данных, медицинских законодательных актов, запрещающих разглашение любой информации о пациенте", – сказал он.
По словам адвоката, согласие на разглашение данных могла дать сама Анастасия Заворотнюк – но только лично и именно на тот объем данный, который прозвучал в докладе. В таком случае в начале доклада должно было прозвучать, что данные предоставляются с согласия пациента.
"Если бы у нас была нормальная страна, то генпрокуроры уже должны были идти по следу. И предъявлять обвинение тем, кто докладывал, и тем, кто разгласил эти данные, передал помощникам Путина для доклада. Это не тема для обсуждения у президента. Проинформировать о том, что она больна, – можно. Проинформировать о том, что нужно деньги выделить, направить за границу на лечение. Но подробно о ходе течения болезни не имели права его информировать", – подчеркнул Островский.
Он считает, что здоровье Заворотнюк как таковое не может быть темой для обсуждения на высшем уровне.
"Конечно, это не тема для президента. Значит, ему совсем нечем заниматься в его бункере, если он занимается лечением Анастасии Заворотнюк. Помочь попасть в хорошую клинику, выделить деньги на лечение – святое дело. Но обсуждать медицинские вопросы – это на грани преступления. Или за гранью преступления, я бы сказал", – констатировал адвокат.