Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Болезнь Заворотнюк: доклад Путину назвали незаконным | Фото:17.05 02:10   MIGnews.com

Болезнь Заворотнюк: доклад Путину назвали незаконным

Почетный адвокат Российской Федерации Александр Островский назвал незаконным доклад президенту России Владимиру Путину о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.

Соответствующий комментарий он дал для Радио "Комсомольская правда".

"Грубейшее нарушение все законодательных актов о защите персональных данных, медицинских законодательных актов, запрещающих разглашение любой информации о пациенте", – сказал он.

По словам адвоката, согласие на разглашение данных могла дать сама Анастасия Заворотнюк – но только лично и именно на тот объем данный, который прозвучал в докладе. В таком случае в начале доклада должно было прозвучать, что данные предоставляются с согласия пациента.

"Если бы у нас была нормальная страна, то генпрокуроры уже должны были идти по следу. И предъявлять обвинение тем, кто докладывал, и тем, кто разгласил эти данные, передал помощникам Путина для доклада. Это не тема для обсуждения у президента. Проинформировать о том, что она больна, – можно. Проинформировать о том, что нужно деньги выделить, направить за границу на лечение. Но подробно о ходе течения болезни не имели права его информировать", – подчеркнул Островский.

Он считает, что здоровье Заворотнюк как таковое не может быть темой для обсуждения на высшем уровне.

"Конечно, это не тема для президента. Значит, ему совсем нечем заниматься в его бункере, если он занимается лечением Анастасии Заворотнюк. Помочь попасть в хорошую клинику, выделить деньги на лечение – святое дело. Но обсуждать медицинские вопросы – это на грани преступления. Или за гранью преступления, я бы сказал", – констатировал адвокат.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
ЕС подписал декларацию против аннексии Иудеи и Самарии
20:34
В Израиле – 272 жертвы COVID-19, 16617 зараженных
20:30
Транспорт после коронавируса: будет только хуже
20:09
ХАМАС: создание нового правительства добавило проблем
19:58
Ганц встретился с Беннеттом: первые детали
19:48
Китайский эксперт предупреждает о второй волне COVID-19
19:27
Путин, Помпео и Фридман поздравили Израиль
19:10
Нетаниягу по поводу Ямина: дверь перед партией не захлопывал
19:02
Смерть китайского посла в Израиле: заявление Исраэля Каца
18:50
Нетаниягу перечислил основные задачи нового правительства
18:35
МУС становится "орудием войны" против Израиля
18:14
Нетаниягу: новое правительство займется экономикой
17:53
Джонсон: вакцины против COVID-19 может никогда и не быть
17:35
Гилад Эрдан сделал селфи с двумя премьерами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  