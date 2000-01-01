17.05 03:23 MIGnews.com

Киркоров обматерил неизвестного в эфире про Евровидение

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Артист Филипп Киркоров выругался на человека за кадром в прямом эфире шведского телеканала, когда рассказывал о своей любви к конкурсу "Евровидение"."Извините пожалуйста, а что за шум? Можно не шуршать здесь? *Подальше* отсюда уйти и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно?", - крикнул артист.Как сообщили на Lenta.ru, такая реакция последовала на неизвестное шуршание за кадром во время сьемок. На самом канале нецензурную речь восприняли как часть интервью и решили не вырезать ее из передачи, к тому же, сделать это было бы затруднительно, так как диалог происходи в прямом эфире. Вот как прокомментировали момент на канале: "Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений".