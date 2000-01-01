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Шведы массово чипируются 17.05 02:16   MIGnews.com

Шведы массово имплантируют чипы

В Швеции примерно 3000 граждан за последние три года имплантировали себе под кожу микрочипы, которые заменяют банковские и прочие карты. Сообщается, что по размеру чип напоминает рисовое зернышко. Благодаря ему можно легко оплатить проезд, идентифицировать себя.

Нужно только провести рукой с чипом над считывающим устройством - технология NFC.

Система появилась в 2015 году, а в минувшем году Национальная ж/д компания Швеции запустила возможность оплачивать проезд сканированием биометрического микрочипа, пишет BusinessInsider.

Так, порядка 130 пользователей регулярно покупают и оплачивают проезд таким образом. В будущем эта технология может быть использована для оплаты покупок в магазинах.

Справка. Чип вводится под кожу руки с помощью специального шприца. Сам чип можно всегда извлечь, а технология считается более безопасной, чем пластиковые карты.
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