Шведы массово имплантируют чипы

В Швеции примерно 3000 граждан за последние три года имплантировали себе под кожу микрочипы, которые заменяют банковские и прочие карты. Сообщается, что по размеру чип напоминает рисовое зернышко. Благодаря ему можно легко оплатить проезд, идентифицировать себя.
Нужно только провести рукой с чипом над считывающим устройством - технология NFC.
Система появилась в 2015 году, а в минувшем году Национальная ж/д компания Швеции запустила возможность оплачивать проезд сканированием биометрического микрочипа, пишет BusinessInsider.
Так, порядка 130 пользователей регулярно покупают и оплачивают проезд таким образом. В будущем эта технология может быть использована для оплаты покупок в магазинах.
Справка. Чип вводится под кожу руки с помощью специального шприца. Сам чип можно всегда извлечь, а технология считается более безопасной, чем пластиковые карты.