16.05 23:10 MIGnews.com

Шедевр Малевича ушел с молотка за $85 млн

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Во вторник, 15 мая, на аукционе в Нью-Йорке было продано шедевральное полотно Казимира Малевича "Супрематическая композиция" за рекордную сумму. Сообщается, что это новый мировой аукционный рекорд для этого художника за творение, которое продавалось второй раз.В посте аукционного дома Christie’s на в Twitter имя покупателя не называется. Эта картина Малевича имеет второе название - "Синий прямоугольник поверх красного луча".Как известно, полотно было написано в январе 1916 года, вскоре после первой выставки работ под общим названием "Супрематизм" в декабре 1915 года в Петрограде.Отметим, в Нью-Йорке картину Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левой стороне)" продали за $157,2 млн.