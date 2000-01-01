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Шедевр Малевича ушел с молотка за $85 млн 16.05 23:10   MIGnews.com

Шедевр Малевича ушел с молотка за $85 млн

Во вторник, 15 мая, на аукционе в Нью-Йорке было продано шедевральное полотно Казимира Малевича "Супрематическая композиция" за рекордную сумму. Сообщается, что это новый мировой аукционный рекорд для этого художника за творение, которое продавалось второй раз.

В посте аукционного дома Christie’s на в Twitter имя покупателя не называется. Эта картина Малевича имеет второе название - "Синий прямоугольник поверх красного луча".

Как известно, полотно было написано в январе 1916 года, вскоре после первой выставки работ под общим названием "Супрематизм" в декабре 1915 года в Петрограде.

Шедевр Малевича ушел с молотка за $85 млн

Отметим, в Нью-Йорке картину Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левой стороне)" продали за $157,2 млн.
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