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Chanel раскритиковали за бумеранг17.05 05:39   MIGnews.com

Chanel раскритиковали за бумеранг

Модный дом Chanel оказался в центре скандала за "оскорбительного" бумеранга. Как пишет The Guardian, фото люксового аксессуара, которые компания продает с 2006 года, было опубликовано американским визажистом Джеффри Старом. При этом никаких хештегов о спонсорском контенте он не добавил, из чего вытекает, что он купил бумеранг сам.




Снимок не только собрал "лайки", но и вызвал бурные споры. По словам некоторых интернет-пользователей, это пример "культурной апроприации" со стороны западного общества. Комментаторы, назвавшие себя коренными жителями Австралии, утверждают, что бумеранг от Chanel является "оскорбительным".

В Chanel заявили, что модный дом уважает все культуры и сожалеет, что некоторые люди могли почувствовать себя задетыми.
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