Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Берлускони приговорили платить 2 млн. евро алиментов в месяц | Фото: U.S. Department of State/Flickr17.05 04:16   MIGnews.com

Берлускони приговорили платить 2 млн. евро алиментов в месяц

Верховный кассационный суд Италии постановил, что экс-премьер, миллиардер Сильвио Берлускони должен ежемесячно выплачивать его второй бывшей жене Веронике Ларио 2 миллиона евро.

Вердикт высшей судебной инстанции был обнародован во вторник, хотя само заседание по этому делу состоялась еще в ноябре прошлого года, и тогда генеральная прокуратура предлагала судьям снизить размер алиментов.

Суд назвал Берлускони "одним из богатейших людей мира", а разницу его доходов и доходов его бывшей жены "значительной". В этой связи суд решил оставить размер пособия, которое миллиардер должен ежемесячно выплачивать своей экс-супруге, без изменений.

В 2013 году суд первой инстанции в рамках бракоразводного процесса назначил Ларио алименты в размере 3 миллионов евро в месяц. Решение о столь крупной сумме пособия судьи аргументировали необходимостью обеспечения Ларио, родившей Берлускони троих детей, того уровня жизни, к которому она привыкла за 20 лет официального брака.

В связи с этим Берлускони назвал женщин-судей "феминистками и коммунистками".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:49
Facebook оштрафовали на €150 000 за шпионаж
02:30
Названо самое загрязненное место в мире
01:25
Ученые рассказали о глобальных катастрофах будущего
23:32
В Китае собака нашла заживо похороненного ребенка
22:12
SpaceX запустила спутник, который обеспечит Wi-Fi
21:44
В Украине запретили георгиевскую ленточку
20:49
ХАМАС показал фото убийцы Мазена Фукаха
20:13
Трамп не возьмет Нетаниягу с собой к Стене Плача
19:45
Хакеры сольют данные о ядерных программах РФ, Ирана и КНДР
19:26
Супруги из Иерусалима убили, расчленили и закопали соседа
19:15
Малиновская: Беннет не интересуется образованием
18:54
Дания. Джихистка планировала взорвать еврейскую школу
18:06
Реакция ВКонтакте и Одноклассников на запрет в Украине
17:50
Охранять Трампа в Израиле будут более 10 000 полицейских
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus