17.05 04:16 MIGnews.com

Берлускони приговорили платить 2 млн. евро алиментов в месяц

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Верховный кассационный суд Италии постановил, что экс-премьер, миллиардер Сильвио Берлускони должен ежемесячно выплачивать его второй бывшей жене Веронике Ларио 2 миллиона евро.Вердикт высшей судебной инстанции был обнародован во вторник, хотя само заседание по этому делу состоялась еще в ноябре прошлого года, и тогда генеральная прокуратура предлагала судьям снизить размер алиментов.Суд назвал Берлускони "одним из богатейших людей мира", а разницу его доходов и доходов его бывшей жены "значительной". В этой связи суд решил оставить размер пособия, которое миллиардер должен ежемесячно выплачивать своей экс-супруге, без изменений.В 2013 году суд первой инстанции в рамках бракоразводного процесса назначил Ларио алименты в размере 3 миллионов евро в месяц. Решение о столь крупной сумме пособия судьи аргументировали необходимостью обеспечения Ларио, родившей Берлускони троих детей, того уровня жизни, к которому она привыкла за 20 лет официального брака.В связи с этим Берлускони назвал женщин-судей "феминистками и коммунистками".