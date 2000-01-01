Названо самое загрязненное место в мире

Небольшой необитаемый остров Хендерсон, который находится в Тихом океане, был признан самым загрязненным местом в мире.
В частности, как передает "Политика Сегодня", согласно докладу Национальной академии наук США, на острове, расположенном между берегами Новой Зеландии и Латинской Америки, специалисты зафиксировали наиболее высокую концентрацию отходов на один квадратный метр.
По подсчетам ученых, плотность загрязнения острова в настоящее время составляет 671 объект на квадратный метр при общей площади 4,3 гектара.