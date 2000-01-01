16.05 23:32 MIGnews.com

В Китае собака нашла заживо похороненного ребенка

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В китайском городе Цзянцзинь собака одного из местных жителей, спасла новорожденного ребенка.В частности, как сообщает The Sun, новорожденный младенец был заживо похоронен в местном парке.По данным издания, владелец собаки увидел, как его четвероногий друг изо всех сил роет землю. Подойдя ближе, мужчина увидел в выкопанной яме плачущего младенца, завернутого в белую ткань.Младенца, появившегося на свет всего около месяца назад, экстренно госпитализировали в местную больницу. В настоящий момент малыш находится под наблюдением врачей и идет на поправку.По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.