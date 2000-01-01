16.04 21:51 MIGnews.com
Эфиопский еврей получил статус резидента Израиля
Молодой еврей из Эфиопии, участник Международного конкурса на лучшее знание Библии, получил статус резидента Израиля.
Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает The Times of Israel
.
Отметим, что еще неделю назад сообщалось
, что ему придется внести залог на 1000 шекелей, чтобы подтвердить свое возвращение домой по окончанию соревнований.
По данным издания, министр внутренних дел Арье Дери лично обеспечил 18-летнему Синтайеху Шафрао из Гондэра в Эфиопии, статусом резидента Израиля.
Издание уточняет, что гражданин Эфиопии не получит израильский паспорт или право участвовать в выборах, однако он сможет на законных основаниях жить в пределах Израиля.
Также сообщается, что у парня здесь есть родные.
Согласно информации издания, Шафрао выступит на конкурсе от имени Эфиопии в рамках программы ко Дню независимости Израиля.
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