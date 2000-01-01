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16.04 21:51   MIGnews.com

Эфиопский еврей получил статус резидента Израиля

Молодой еврей из Эфиопии, участник Международного конкурса на лучшее знание Библии, получил статус резидента Израиля.

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает The Times of Israel.

Отметим, что еще неделю назад сообщалось, что ему придется внести залог на 1000 шекелей, чтобы подтвердить свое возвращение домой по окончанию соревнований.

По данным издания, министр внутренних дел Арье Дери лично обеспечил 18-летнему Синтайеху Шафрао из Гондэра в Эфиопии, статусом резидента Израиля.

Издание уточняет, что гражданин Эфиопии не получит израильский паспорт или право участвовать в выборах, однако он сможет на законных основаниях жить в пределах Израиля.

Также сообщается, что у парня здесь есть родные.

Согласно информации издания, Шафрао выступит на конкурсе от имени Эфиопии в рамках программы ко Дню независимости Израиля.
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