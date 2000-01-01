16.04 17:51 MIGnews.com

Звезды Евровидения посадили деревья в землю Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии

10 апреля 2018 в лесу ха-Наси можно было увидеть целую плеяду звезд Евровидения. 28 исполнителей из разных стран, которые в скором времени будут состязаться друг с другом на главном музыкальном конкурсе Европы в Лиссабоне, были гостями Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль и приняли участие в посадке деревьев."У природы и у музыки есть одна общая черта, - отметил, обращаясь к звездным гостям, председатель ЕНФ-ККЛ Дани Атар. – И природа, и музыка сближают людей, сближают культуры. На протяжении многих лет в лес ха-Наси, где мы с вами находимся, приезжали политические лидеры и известные люди со всего мира, чтобы посадить здесь дерево. Посмотрите, какой вырос замечательный лес! Теперь здесь будут расти и саженцы, помещенные в землю вашими руками".Израильская представительница на конкурсе Нета Барзилай и гости из 28 стран принимают участие в проекте Israel Calling, который проводится уже третий год. Центральное мероприятие проекта состоялось на площади Рабина в Тель-Авиве.Третий год посадки деревьев с ЕНФ-ККЛ также являются частью проекта Israel Calling. Каждый гость получил памятное именное свидетельство того, что им посажено дерево в святой земле.Ведущей мероприятия была известная израильская манекенщица и телезвезда Галит Гутман. Раздавая гостям печенья с предсказаниями, она спросила у Нэты Барзилай, надеется ли та на победу. "Я уже победила, - ответила израильская певица. – Победила тем, что сумела познакомиться со столькими прекрасными, интересными, творческими людьми со всего мира! Конечно, я мечтаю о первом месте на Евровидении, но я уже чувствую себя победителем. Я хочу вдохновлять людей, воодушевлять их, трогать струны их душ. И это у меня получается".