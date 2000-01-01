16.04 16:31 MIGnews.com

Видеомаппинг в честь 70-летия Израиля в День Независимости

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Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль приглашает в День Независимости всех желающих на видеомаппинг в честь 70-летия Израиля. Видеомаппинг — это ультрасовременное направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой созданную с момощью новейшиз технологий трехмерную проекцию на здание или другой физический объект с учетом его геометрии и расположения.Посмотреть как будет выглядеть видеомаппинг можно здесь:Представление будет организовано во внутреннем дворе исторического здания Сионистского движения в Иерусалиме (улица Керен Каемет ле-Исраэль, 1, Иерусалим). В этом здании начиная с 30-х годов ХХ века расположены штаб-квартиры ЕНФ-ККЛ, Фонда Керен ха-Йесод, Еврейского Агентства Сохнут, и Всемирной Сионистской Организации.7-минутный ролик, выполненный по самому последнему слову техники, рассказывает о 70 годах плодотворного сотрудничества между ЕНФ-ККЛ и государством Израиль. Демонстрации будут проводиться 15-16 и 18-19 апреля 2018 в темное время суток – с 19:30 до 23:00. Приглашаем всех желающих!