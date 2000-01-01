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Названа 10-ка самых коррумпированных стран мира 17.04 01:23   MIGnews.com

Названа десятка самых коррумпированных стран мира

В понедельник, 16 апреля, появился очередной рейтинг 2018 The 10 Most Corrupt Countries, Ranked By Perception. Это оценка 80 стран, которая составлялась с помощью результатов опроса, в котором участвовала более 21 тыс. людей.

Респонденты отвечали на вопрос, насколько тесно они связывают каждую из 80 стран с термином "коррумпированный".

Нигерия взяла лидерство, согласно данным рейтинга. Колумбия получила второе место, а Пакистан - третье место, пишет USnews.

Россия обустроилась на восьмом месте, а Кения и Гватемала закрыли первую десятку.

США отхватили 61 место, а Австралия и Канада - 79 и 80 места соответственно.

10 стран, которые считаются наиболее коррумпированными в мире:

Нигерия;
Колумбия;
Пакистан;
Иран;
Мехико;
Гана;
Ангола;
Россия;
Кения;
Гватемала.
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