Названа десятка самых коррумпированных стран мира

В понедельник, 16 апреля, появился очередной рейтинг 2018 The 10 Most Corrupt Countries, Ranked By Perception. Это оценка 80 стран, которая составлялась с помощью результатов опроса, в котором участвовала более 21 тыс. людей.Респонденты отвечали на вопрос, насколько тесно они связывают каждую из 80 стран с термином "коррумпированный".Нигерия взяла лидерство, согласно данным рейтинга. Колумбия получила второе место, а Пакистан - третье место, пишет USnews Россия обустроилась на восьмом месте, а Кения и Гватемала закрыли первую десятку.США отхватили 61 место, а Австралия и Канада - 79 и 80 места соответственно.Нигерия;Колумбия;Пакистан;Иран;Мехико;Гана;Ангола;Россия;Кения;Гватемала.