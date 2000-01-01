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The Venice of the Cotswolds хотят пустить с молотка 17.04 03:29   MIGnews.com

The Venice of the Cotswolds хотят пустить с молотка

В графстве Глостершир на продажу выставлена деревня в миниатюре. Это макет существующего поселения Бертон-он-Уотер, уменьшенный в 9 раз, который был построен в 1936 году.

Английскую достопримечательность ежегодно посещает до 100 тыс. туристов. Копия деревни известна тщательной детализацией.

В деревне скамьи для молитвы в маленькой церкви и черепицы на крышах, даже вывески магазинов меняются с их исчезновением и появлением новых, пишет HouseBeautiful.

Также к деревне, которая известна под названием "Венеция Котсуолда" (The Venice of the Cotswolds), на продажу выставлен и настоящий паб, находящийся в историческом здании 1712 года.

Владельцы миниатюры хотят уйти на пенсию, поэтому и выставили свое детище на продажу, за деревню и паб они хотят выручить £595 тыс.
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