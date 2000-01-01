17.04 05:16 MIGnews.com

Джанет Джексон впервые показала своего сына

My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex — Janet Jackson (@JanetJackson) 15 апреля 2017 г.

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Американская певица Джанет Джексон впервые показала своего новорожденного ребенка.Снимок трехмесячного мальчика по имени Эйсса исполнительница опубликовала в Twitter."Мой ребенок и я после сна", - подписала певица фотографию.Напомним, что, несмотря на ее возраст, 50-летняя певица родила ребенка без осложнений, но вот отцом Эйсса, катарским миллиардером Виссамом аль-Мана, она развелась, спустя три месяца.