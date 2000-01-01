16.04 16:40 MIGnews.com

"Трехмесячного террориста" не пустили в США

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В очень неловкой ситуации оказались сотрудники американского посольства в Лондоне, когда, вызвав подозреваемого в терроризме подданного британской короны на допрос, выяснилось, что это 3-месячный ребенок и он даже не может пока говорить.Конфуз произошел по вине дедушки малыша – 62-летнего Пола Кеньона из графства Чешир, который хотел свозить свою семью – супругу Кэти, дочь Фэй, ее мужа и двух внуков, трехлетнюю Аву и трехмесячного Харви – в американский город Орландо.Заполняя визовую форму за младшего внука, он ответил "да" на вопрос "Собираетесь ли вы участвовать в террористической деятельности, шпионаже, саботаже или геноциде". Пол утверждает, что сделал это неумышленно."Я правильно заполнил первые пять анкет, на что ушло время. Я понятия не имел, что ошибся в детской форме, пока Харви не отказали в праве посетить США. Не могу поверить, что им невдомек, что это обычная ошибка и трехмесячный ребенок никому не может причинить вреда. Его Харви даже вызвали на беседу в посольство США. Я пошел с ним и его мамой и на допрос, но он не может даже говорить, потому что он еще маленький", - говорит мужчина.Как пишет Daily Mail, поскольку в посольство они приехали лишь за 4 дня до вылета, визу маленькому Харви все не выдали, поэтому семейству пришлось разделиться – Харви с родителями вылетели на пару дней позже после его дедушки, бабушки и сестры, что обошлось им в немалую сумму – 3 тысячи фунтов."Мне кажется, что, если вы террорист, вы вообще не станете отвечать "да" в форме ESTA (Electronic System for Travel Authorization – электронная система авторизации путешествий, ред.)", - сетует британский дедушка, отмечая, что единственным "саботажем", которым может заниматься его внук – это "саботаж подгузников".