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Шварценеггер озвучил видеоигру о Хищнике 17.03 01:47   MIGnews.com

Шварценеггер озвучил видеоигру о Хищнике

Известный голливудский актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в ходе интервью на мероприятии The Arnorld Sports Festival заявил о том, что принял участие в озвучивании видеоигры по мотивам фильма "Хищник".

"Недавно показывали "Хищника", и я говорю своей девушке: "Давай начало посмотрим". В результате мы досидели до конца, потому что фильм и сейчас отлично смотрится. Многие фильмы устаревают, но такие, как "Хищник" и первый "Терминатор", до сих пор интересно смотреть. Что ещё интереснее, через неделю после этого меня попросили записать озвучку для будущей видеоигры о Хищнике. Так что очень удачно вышло, что я пересмотрел фильм. Я смог заново прочувствовать его настрой, чтобы как надо записать закадровый голос", - заявил он. Об этом сообщает портал The Arnolds Fans.

Актер не упомянул названия озвученной им игры, однако предполагается, что речь идёт о Predator: Hunting Grounds, которая выходит на PlayStation 4 и РС 24 апреля.


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