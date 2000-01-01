Съемки сериала "Ведьмак" не остановили из-за коронавируса
Несмотря на пандемию коронавируса, съемки второго сезона сериала "Ведьмак" не приостановлены. График съемочного процесса не пересматривался.
Сообщается, что единственный запланированный перенос связан с актером, исполняющим одну из главных ролей, который по личным причинам не сможет находиться на съемочной площадке. Об этом сообщает портал "Культуромания".
Стали также известны некоторые подробности съемочного процесса. Западные журналисты заметили, что исполнитель роли Ведьмака Генри Кавилл снимается в черных линзах. По сюжету это может быть связано с одной из главных битв, в которой Геральт выпил магическое зелье.
Премьера второго сезона сериала "Ведьмак" ожидается в конце 2020 - начале 2021 года.