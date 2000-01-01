В ФРГ России пророчат победу на Евровидении

В немецком издании появилась публикация, посвященная группе Little Big и их песне Uno. В статье утверждается, что исполнители из России имеют неплохие шансы на победу в конкурсе: уже сейчас за пределами России у них немало поклонников в Бельгии, Франции, Швейцарии и других европейски странах.
Еще одним свидетельством того, что россияне могут стать фаворитами, назван набирающий популярность флешмоб, участники которого должны с максимально серьезным лицом повторять движения группы, пишет Handelsblatt.
В настоящее время клип удерживает по просмотрам первое место среди всех участников на YouTube-странице музыкального конкурса. Песня исполняется на английском с испанскими вставками четырьмя людьми, на сегодняшний день входящими в постоянный состав группы, и тремя приглашенными исполнителями.