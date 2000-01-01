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Дональд Трамп-младший с женой объявили о разводе 16.03 23:49   MIGnews.com

Дональд Трамп-младший с женой объявили о разводе

Старший сын президента США Дональда Трампа, Трамп-младший и его супруга Ванесса решили развестись после 12 лет совместной жизни. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источники, близкие к семье Дональда Джона Трампа-младшего.

По словам источников, 40-летняя супруга сына президента Соединенных Штатов Америки сама подала на развод и намерена развестись с ним как можно скорее. При этом она не собирается судиться из прав на опеку над их пятью детьми и разделять имущество.

Собеседники издания также утверждают, что последние несколько лет пара испытывала трудности в отношениях из-за постоянных разъездов Трампа и пристального внимания к их семье со стороны прессы.

Дональд Трамп-младший и Ванесса Хэйдон находились в браке с ноября 2005 года. За время их супружеской жизни, у пары родилось пятеро детей.

После назначение старшего Трампа на пост главы Белого дома, все обязательства по управлению компанией Trump Organization перешли на Трампа-младшего и его брата Эрика.
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