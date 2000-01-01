16.03 09:19 MIGnews.com

Борец за права мизрахим награжден Премией Израиля

מעטים הרגעים שבהם קשה לי לבחור את המילים הרגע הזה הוא אחד מהם. אבא מקבל את פרס ישראל ויחד איתו דור שלם של אנשים שאותם ייצג ועבורם נלחם. מפעל חייך חיי וקיים אבא! pic.twitter.com/jZGZtpPm4M — אורלי לוי-אבקסיס (@Orly_levy) 15 марта 2018 г.

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В этом году лауреатами самой престижной государственной награды – Премии Израиля – за прижизненные достижения стали ветеран "Ликуда" Давид Леви и Мирьям Перец. Первого отметили за борьбу за достойное обращение с евреями ближневосточного происхождения, а вторую – за общественную работу с солдатами и молодежью.80-летний Леви родился в марокканской столице Рабате и репатриировался в 1957 году. Впервые в Кнессет он прошел в 1969 году. Депутатский портфель – преимущественно от "Ликуда" – он держал вплоть до 2006 года."Личная история Давида Леви – это история мальчика, репатриировавшегося в Израиль из марокканской Рабаты. Сперва в транзитный лагерь, затем в развивающийся город, а оттуда - в центр общественной и социальной деятельности в плавильном котле израильского общества", - говорится в заявлении оргкомитета премии.Леви также отметили как "борца за самые слабые слои населения, лидера рабочих и представителя развивающихся городов и периферии".В свое время он стал одним из первых политиков-мизрахим, которому удалось занять руководящую должность в правительстве, где на тот момент доминировали ашкеназы.Двое из двенадцати Давида Леви пошли по его стопам: сын Джеки Леви представляет в Кнессете "Ликуд", а дочь Орли Леви-Абукасис до позапрошлого года представляла НДИ, но после присоединения партии к коалиции из нее вышла, продолжая заседать в качестве внефракционного парламентария.Последняя поздравила отца с признанием его заслуг."Мне редко бывает трудно выбрать слова, но этот момент – один из них. Отца наградили Премией Израиля, а вместе с ним – и целые поколения людей, которых он представлял и за которых боролся. Дело твоей жизни продолжает жить, папа!" – написала она в Twitter.Награду он разделил с Мирьям Перец, активисткой и матерью двух израильских солдат, отдавших свои жизни в войнах за государство. В возрасте 22 лет ее старший сын Уриэль погиб в Первой Ливанской войне в 1998 году. Младший, военнослужащий элитного подразделения "Сайерет Голани" Элираз, был убит во время операции "Литой Свинец" в 2010 году.С тех пор женщина ведет с подростками и солдатами воспитательные, вдохновляющие беседы, внушая им чувство надежды, вселяя в их сердца любовь и стремление к цели.Мирьям Перец также родилась в Марокко, а в Израиль репатриировалась в 1964 году. На 66-й День независимости Израиля в 2014 году она стала одним из факелоносцев.