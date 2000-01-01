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Борец за права сефардов награжден Премией Израиля | Фото: PikiWiki16.03 09:19   MIGnews.com

Борец за права мизрахим награжден Премией Израиля

В этом году лауреатами самой престижной государственной награды – Премии Израиля – за прижизненные достижения стали ветеран "Ликуда" Давид Леви и Мирьям Перец. Первого отметили за борьбу за достойное обращение с евреями ближневосточного происхождения, а вторую – за общественную работу с солдатами и молодежью.

80-летний Леви родился в марокканской столице Рабате и репатриировался в 1957 году. Впервые в Кнессет он прошел в 1969 году. Депутатский портфель – преимущественно от "Ликуда" – он держал вплоть до 2006 года.

"Личная история Давида Леви – это история мальчика, репатриировавшегося в Израиль из марокканской Рабаты. Сперва в транзитный лагерь, затем в развивающийся город, а оттуда - в центр общественной и социальной деятельности в плавильном котле израильского общества", - говорится в заявлении оргкомитета премии.

Леви также отметили как "борца за самые слабые слои населения, лидера рабочих и представителя развивающихся городов и периферии".

В свое время он стал одним из первых политиков-мизрахим, которому удалось занять руководящую должность в правительстве, где на тот момент доминировали ашкеназы.

Двое из двенадцати Давида Леви пошли по его стопам: сын Джеки Леви представляет в Кнессете "Ликуд", а дочь Орли Леви-Абукасис до позапрошлого года представляла НДИ, но после присоединения партии к коалиции из нее вышла, продолжая заседать в качестве внефракционного парламентария.

Последняя поздравила отца с признанием его заслуг.


"Мне редко бывает трудно выбрать слова, но этот момент – один из них. Отца наградили Премией Израиля, а вместе с ним – и целые поколения людей, которых он представлял и за которых боролся. Дело твоей жизни продолжает жить, папа!" – написала она в Twitter.

Награду он разделил с Мирьям Перец, активисткой и матерью двух израильских солдат, отдавших свои жизни в войнах за государство. В возрасте 22 лет ее старший сын Уриэль погиб в Первой Ливанской войне в 1998 году. Младший, военнослужащий элитного подразделения "Сайерет Голани" Элираз, был убит во время операции "Литой Свинец" в 2010 году.

С тех пор женщина ведет с подростками и солдатами воспитательные, вдохновляющие беседы, внушая им чувство надежды, вселяя в их сердца любовь и стремление к цели.

Мирьям Перец также родилась в Марокко, а в Израиль репатриировалась в 1964 году. На 66-й День независимости Израиля в 2014 году она стала одним из факелоносцев.
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