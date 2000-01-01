Сложности перевода: Роналду снялся в израильской рекламе
Футболист-суперстар Криштиано Роналду вновь снялся в рекламе израильского телевизионного провайдера HOT. В новом видео форвард "Реала" появится в довольно необычной компании – четырех парней-харедим.
Сам ролик пока что недоступен, однако в четверг на YouTube-канале HOT были опубликованы неудачные кадры со съемок, на которых запечатлено то, с каким усилием спортсмену дается на первый взгляд простое слово "хатраот" – "оповещения".
Компанию на съемочной площадке Роналду составили звезды сериала "Шабабким" – Даниэль Гад, Исраэль Атиас и Омер Перлман. В начале они посетили Мадрид, где и проходили съемки.
"Это было волнующее и незабываемое впечатление. Криштиано был вежлив, профессионален, и, как показалось, он отлично вписался в нашу команду. Ходят слухи, что он может сняться в следующем сезоне как пятый «шабабник»", - шутит Атиас.
Напомним, что этот комедийный сериал о своенравной ортодоксальной молодежи снискал огромную популярность среди израильтян. Отметили его и в Академии кино и телевидения Израиля – как уже сообщалось, на прошлой неделе "Шабабники" были признаны лучшей комедией на телевидении страны, а отсутствующий в рекламном ролике Ури Лайзерович – лучшим актером комедийного жанра.
На видео израильские актеры в ролях футболистов обсуждают скорость интернета от HOT, когда в раздевалку входит звезда футбола. Роналду не понимает, как может что-либо быть быстрее, чем он. Оказывается, может. Занавес.