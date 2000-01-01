16.03 19:27 MIGnews.com

Disney не вырежет гей-сцену из "Красавицы и чудовища"

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Представители киностудии Disney отказались убирать гей-сцену из мюзикла "Красавица и чудовище" ради показа в Малайзии. Об этом пишет The Guardian.Руководство студии заявило, что "ничего из фильма не было и не будет вырезано". Студия предоставила цензорам время для раздумий касательно грядущего проката. Отмечается, что если Малайзия продолжит настаивать на монтаже, тогда фильм в кинотеатрах страны показан не будет.Кроме того, 14 марта Disney без объяснений отменила премьеру фильма в Малайзии, несмотря на то, что цензоры одобрили показ, однако без сцены с персонажем-геем.Сама премьера должна была состояться 16 марта, однако была перенесена до 30 марта. Компания дала местным властям время для принятия решения по вопросу цензуры.В Малайзии однополые контакты являются уголовным преступлением.