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flickr/Marc Levin 16.03 19:27   MIGnews.com

Disney не вырежет гей-сцену из "Красавицы и чудовища"

Представители киностудии Disney отказались убирать гей-сцену из мюзикла "Красавица и чудовище" ради показа в Малайзии. Об этом пишет The Guardian.

Руководство студии заявило, что "ничего из фильма не было и не будет вырезано". Студия предоставила цензорам время для раздумий касательно грядущего проката. Отмечается, что если Малайзия продолжит настаивать на монтаже, тогда фильм в кинотеатрах страны показан не будет.

Кроме того, 14 марта Disney без объяснений отменила премьеру фильма в Малайзии, несмотря на то, что цензоры одобрили показ, однако без сцены с персонажем-геем.

Сама премьера должна была состояться 16 марта, однако была перенесена до 30 марта. Компания дала местным властям время для принятия решения по вопросу цензуры.

В Малайзии однополые контакты являются уголовным преступлением.
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