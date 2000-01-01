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YouTube 16.03 17:01   MIGnews.com

Экс-жена Трампа напишет мемуары о "воспитании Трампа"

Экс-супруга президента США Дональда Трампа Ивана напишет мемуары. Об этом вещает телеканал ABC со ссылкой на издателя.

Как сообщается, мемуары выйдут в свет под названием "Воспитывая Трампа". Уточняется, что это будет "аполитичная книга о материнстве, силе и стойкости". Бывшая жена миллиардера расскажет о воспитании своих троих детей – Дональда младшего, Эрика и Иванку.

Ивана отметила, что была строгой и любящей матерью.

"Я научила их ценить каждый доллар, не лгать, не обманывать, не воровать и уважать других", - заявила автор книги.

Дата выхода книги пока неизвестна. Мемуары будут опубликованы издательством Simon & Schuste.
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