16.03 17:01 MIGnews.com

Экс-жена Трампа напишет мемуары о "воспитании Трампа"

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Экс-супруга президента США Дональда Трампа Ивана напишет мемуары. Об этом вещает телеканал ABC со ссылкой на издателя.Как сообщается, мемуары выйдут в свет под названием "Воспитывая Трампа". Уточняется, что это будет "аполитичная книга о материнстве, силе и стойкости". Бывшая жена миллиардера расскажет о воспитании своих троих детей – Дональда младшего, Эрика и Иванку.Ивана отметила, что была строгой и любящей матерью."Я научила их ценить каждый доллар, не лгать, не обманывать, не воровать и уважать других", - заявила автор книги.Дата выхода книги пока неизвестна. Мемуары будут опубликованы издательством Simon & Schuste.