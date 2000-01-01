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instagram.com | Фото: AFP17.03 04:22   MIGnews.com

Филипп Киркоров заказал "ABBA" на свой юбилей

Певец Филипп Киркоров побывал на презентации нового клипа молодого певца ЮрКисса на песню "Маргарита". На торжественном мероприятии Филипп привлек к себе особое внимание, ведь совсем скоро он отпразднует большой юбилей — 50-летие.

Юбилей Филипп отпразднует на сцене, передает russianshowbiz.info.

"Конечно, юбилей 50 лет — это мероприятие растратное. И, конечно, я вбухал в эти 10 концертов в Кремле… Это же будет обновленное шоу "Я". Но деньги — не главное. Самое важное — чтобы людям понравилось", — рассказал Филипп.

По словам Киркорова, на праздник приглашены 1000 гостей. Столы будут ломиться от яств, а на афтепати вечера выступит легендарный квартет "ABBA". Стоит отметить, что шведская группа за последние 30 лет выступала лишь дважды, и юбилей Киркорова станет третьим.

А вот относительно подарков для себя любимого Филипп не думал. По его мнению, чтобы праздник хоть как-то окупился, неплохим подарком будут деньги.
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