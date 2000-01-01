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Чем отличается секс молодежи от взрослого поколения | Фото: Thinkstock16.03 22:19   MIGnews.com

Чем отличается секс молодежи от взрослого поколения

Специалисты и ученые из Америки провели ряд интересных экспериментов, которые смогли удивить не только общественность, но и самих специалистов. Эксперты рассказали, чем отличается секс взрослого поколения и молодежи. Как оказалось, прошлое поколение более порочно чем, нынешнее.

Эксперты из США решили провести некие эксперименты, которые после просто ошеломили каждого. Ученые решили сравнить половую активность людей, рожденных после 1980 года и их родителей. Результат оказался впечатляющим. Как оказалось, современное поколение абсолютно не бежит за количеством партнеров в сексе, они моногамны и предпочитают семейные ценности, а не беспорядочный секс. Что ученые не смогли сказать о их родителях, половая активность которых намного больше, чем у молодежи. Ученые рассказали, почему молодежь прелпочитает брак, беспредельному сексу.

Специалисты сделали выводы, что, скорее всего, молодежь начала реже меняться половыми партнерами далеко не из-за того, что у них появилась мораль и ценности, а только из-за того что у них появилась боязнь перед венерическими заболеваниями, которых становится с каждым годом все больше. Но, так или иначе, в мораль тоже хочется верить.
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