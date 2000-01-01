16.02 10:00 MIGnews.com

Гилад Шалит женится

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Бывший солдат Армии Обороны Израиля Гилад Шалит, освобожденный из плена ХАМАСа в рамках соглашения по обмену пленными, обручился со своей девушкой Ницан Шаббат.Соответствующую фотографию невеста Гилада разместила в своем аккаунте в Instagram, показав обручальное кольцо на пальце, после чего снимок начали репостить пользователи в Facebook, поздравляя пару.Шалит находился в плену ХАМАСа с 2006 года. Через пять лет и четыре месяца была достигнута сделка между Израилем и террористической организацией, в соответствии с которой Гилад был освобожден в обмен на 1027 заключенных-террористов, включая сотни тех, кто был приговорен к пожизненному заключению. Обмен проходил в два этапа.Позже стало известно, что по меньшей мере десять человек были убиты за восемь лет палестинскими террористами, которые были освобождены в обмен на Шалита.