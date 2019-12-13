17.02 04:20 MIGnews.com

Дочь Глюкозы побрилась и стала фиолетовой

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Дочь Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюк’оZа, Лидия побрилась почти на лысо и выкрасилась в фиолетовый цвет.Соответствующим преображением 12-летняя девочка похвасталась в Instagram-сторис.От природы Лидия имеет, как и у звездной мамы, светлые волосы. Раньше она старалась подражать родительнице: носила каре, девчачьи наряды. Но недавно школьница решила поэкспериментировать и примерила на себе мальчишеский образ.Пользователи и поклонники ее мамы разошлись во мнениях по поводу преображения подростка. Некоторые похвалили ее за смелость, однако такой подход к внешности в 12 лет поддержали далеко не все.