“Баба Яга” - ресторан-легенда

Что делает ресторан рестораном-легендой? Прежде всего - сложившиеся традиции, отличная кухня, качественное обслуживание, приятная музыка и гостеприимная атмосфера. Но не только! Это еще и городские легенды, которые сочиняются и передаются из уст в уста!
Все это смело можно сказать о ресторане “Баба Яга”! Ведь о том, в честь кого назван ресторан, ходят настоящие легенды, и вы, наверное, слышали какие-то из них. Правдивы ли они? Это покрыто тайной, но, как бы там ни было, “Баба Яга” - действительно легендарный тель-авивский ресторан!
Он расположился в отдельном особняке с садом рядом с Тель-Авивской набережной, в самом центре туристической жизни города. Он так хорошо вписался в географический и гастрономический ландшафт Тель Авива, что на сегодняшний день многие жители Тель Авива и гости города на вопрос: “Ну что, куда пойдем?” ответят - конечно в “Бабу Ягу”. В “Бабу Ягу” приходят самые разнообразные компании по самым разным поводам: пообщаться с друзьями, вкусно поесть, отметить юбилей, развлечь гостей из-за границы, послушать хорошую музыку. Здесь почти всегда можно встретить знаменитостей - музыкантов, актеров, ведущих телепередач. Практически ни одна театральная труппа, приезжающая в Израиль на гастроли, не пропустит возможности потусоваться в этом культовом месте Тель-Авива.
Благодарные посетители всегда рады поделиться своими впечатлениями о ресторане. Вот лишь некоторые из отзывов:
“Замечательный ресторан! В следующий приезд в Тель-Авив обязательно посетим вас снова. Кухня, атмосфера, официанты – все на высшем уровне. До встречи. Полюбившие вас киевляне!”
“Самому любимому коллективу самого лучшего ресторана: спасибо ребята за теплую атмосферу и вкусную еду! Вы – лучшие! От самого преданного клиента”
"А в России ветра и снега, а в Израиле - Баба Яга! Спасибо друзья, это было прекрасно! Леонид Агутин”
“После тяжелого бесконечного дня измотанные, уставшие, засыпающие на ходу приехали мы к вам в «Бабу Ягу». Просидели много часов, усталость сняло как рукой, безумно вкусно, прекрасная музыка, замечательная компания хозяев и внимание очаровательных официанток. Спасибо! Волшебное место. Душевные люди. Спасибо! Вернемся теперь к вам всенепременно! Ждем в Москву в театр Сатирикон! Ура! Театр «Сатирикон»”
Если вдруг вы еще не бывали в ресторане “Баба Яга” (что достаточно сложно себе представить), не ждите особого повода! Здесь вам всегда рады!