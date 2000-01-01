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16.02 22:16   MIGnews.com

Дженнифер Энистон разводится с мужем

Голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон разводится со своим мужем Джастином Теру. В заявлении пары говорится, что это решение было взаимно и полюбовно принято в конце 2017 года.

Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 16 февраля.

Как говорится в официальном сообщении от редставителей Энистон и Теру, чтобы избежать всяческих спекуляций и догадок со стороны таблоидов, пара решила официально объявить о разрыве.

Дженнифер и Джастин познакомились в 2011 году на сьемках фильма. Тогда у актеров и завязался роман. В 2015 году пара тайно поженилась.
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