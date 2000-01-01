16.02 21:22 MIGnews.com

64-летняя испанка родила двойняшек

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Достаточно необычное, но оттого не менее радостное событие произошло в испанском Бургосе 16 февраля, где на свет появились дети-двойняшки – мальчик и девочка. Однако примечательно отнюдь не это, а возраст матери, которой было 64 года. Чтобы забеременеть она была вынуждена пройти курс репродуктивного лечения в США.Несмотря на достаточно опасный для родов возраст женщины, как сообщают врачи, роды прошли успешно. Состояние и матери, и новорожденных хорошее, мальчик весит 2,4 кг, а его сестра - 2,2 кг. Имя роженицы не раскрывается, однако на сайте больницы Recoletas было опубликовано видео, на котором видно, что ей делают кесарево сечение.Как пишет "Би-би-си", матерью женщина стала не впервые. Пять лет она родила девочку, но из-за плохих условий содержания – ребенок ходил в обносках и рос в изоляции от сверстников – ее лишили родительских прав. Постигнет ли та же участь новорожденных двойняшек, не сообщается.