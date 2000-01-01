16.02 19:38 MIGnews.com

Горячие коллекции зимней Женевы

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Зима еще не прошла, но самые горячие коллекции брэндов Benoit De Gorski и Georges Rech были показаны в Женеве в рамках Geneva Forex Event .