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Анджелина Джоли нашла Питту замену 19.02 00:46   MIGnews.com

Анджелина Джоли нашла Питту замену

Недолго плакала красавица и известная актриса Анджелина Джоли после расставания с мужем Брэдом Питтом. Знаменитость нашла замену бывшему. Новым ее спутником стал музыкант, актер и певец – Джаред Лето.

Осенью прошлого года стало известно, что Анджелина Джоли и Брэд Питт подали на развод. По слухам, причиной расставания стало "плохое" поведение Питта по отношению к детям, а конкретно – избиение. Однако позже опровергли данную информацию. На почве развода Джоли сильно исхудала и едва не довела себя до анорексии. За помощью Анджелина обратилась к другу – актеру Джареду Лето. Их встречи стали происходить все чаще, и уже потом превратились в любовный роман. Папарацци не раз заставали парочку вместе. Пока они не афишируют свои отношения. Многие уверены, что их роман – пиар.
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