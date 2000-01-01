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Ученые: женская тяга к алкоголю в браке только крепчает | Фото: Thinkstock17.02 00:40   MIGnews.com

Ученые: женская тяга к алкоголю в браке только крепчает

Как показали результаты последних исследований, женщины, состоящие в браке, позволяют себе расслабиться за бокалом вина гораздо чаще разведенных и незамужних. А иногда, и чаще мужчин, как пишет ladyportal.info.

Такие результаты стали известны после исследования, проведенного американскими социологами из Университета штата Цинциннати. Эксперты провели опрос среди супругов, а также проанализировали прошлогодние данные.

Ученые не сомневаются, женская тяга к алкоголю только крепчает, пишет The Telegraph. Но это касается только тех дам, которые состоят в браке.

Женщины начинают выпивать "за компанию" с мужем, а потом привыкают к ежедневному приему алкоголя. Почему же так происходит? Ученые объясняют такую тенденцию тем, что мужчины не умеют держать своих жен в ежовых рукавицах. И запретить им пить тоже не могут.

В то же время, женщины следят за тем, чтобы их мужья не выпивали лишнего. Мужчины подчиняются. А вот подчинить женщину, видимо, еще никто не сумел.
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