17.02 00:40 MIGnews.com

Ученые: женская тяга к алкоголю в браке только крепчает

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Как показали результаты последних исследований, женщины, состоящие в браке, позволяют себе расслабиться за бокалом вина гораздо чаще разведенных и незамужних. А иногда, и чаще мужчин, как пишет ladyportal.info.Такие результаты стали известны после исследования, проведенного американскими социологами из Университета штата Цинциннати. Эксперты провели опрос среди супругов, а также проанализировали прошлогодние данные.Ученые не сомневаются, женская тяга к алкоголю только крепчает, пишет The Telegraph. Но это касается только тех дам, которые состоят в браке.Женщины начинают выпивать "за компанию" с мужем, а потом привыкают к ежедневному приему алкоголя. Почему же так происходит? Ученые объясняют такую тенденцию тем, что мужчины не умеют держать своих жен в ежовых рукавицах. И запретить им пить тоже не могут.В то же время, женщины следят за тем, чтобы их мужья не выпивали лишнего. Мужчины подчиняются. А вот подчинить женщину, видимо, еще никто не сумел.