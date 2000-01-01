Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












instagram.com 16.02 23:17   MIGnews.com

Против Киркорова не возбудят уголовное дело о ложном доносе

Следствие приняло решение не возбуждать уголовное дело против российского певца Филиппа Киркорова, которого в заведомо ложном доносе обвинили французский музыкант Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов.

Как сообщает ТАСС, ранее Киркоров подал заявление о вымогательстве со стороны Маруани и Трунова, но полиция отказалась возбуждать дело.

По словам Игоря Трунова, решение следователя отказать в возбуждении дела против Киркорова о ложном доносе необоснованно, также как и доследственная проверка по заявлению Киркорова. Несмотря на отказ, юрист подал жалобу в Тверской суд Москвы с просьбой провести новую доследственную проверку.

Трунов утверждает, что в ходе проверки по заявлению о ложном доносе следователи не учли некоторые важные документы, которые были изъяты у него из адвокатского досье во время задержания. По словам адвоката, данные документы могли бы повлиять на принятие следователем процессуального решения.

Также Игорь Трунов заявил, что в приложенном к заявлению Киркорова анализе электронной переписки, кем бы она с его стороны не велась, адвокатом, пранкерами или самим российским певцом, прослеживаются признаки преступления по УК РФ «Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения».

Напомним, что 29 ноября 2016 года полиция задержала французского музыканта Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова подозрению в вымогательстве у Филиппа Киркорова миллиона евро. Их задержали в одном из банков Москвы, где они собирались подписать мировое соглашение с российским певцом, который якобы собирался отдать им деньги за плагиат.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что никакого соглашения не было, после чего Киркоров написал в полицию заявление о вымогательстве со стороны Маруани. В ответ на это, Маруани и Трунов написали заявление на российского певца о заведомо ложном доносе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:22
Путин обвинил НАТО в провокации против России
21:50
Посол США в ООН: мы абсолютно поддерживаем два государства
21:22
64-летняя испанка родила двойняшек
20:59
Угроза взрыва в здании консульства Израиля в Майями
20:08
Теракты в Ираке и Пакистане унесли жизни более 120 человек
19:57
Встреча Нетаниягу и Майка Пенса: мир только на переговорах
19:41
Гидеон Саар объявил о возвращении в политическую жизнь
19:38
Горячие коллекции зимней Женевы
19:14
Суд приговорил отца Марин Ле Пен к 320 тысячам штрафа
18:36
7 из 10 американцев относятся к Израилю положительно
17:58
Насралла угрожает уничтожить ядерный реактор в Димоне
17:16
Одед Форер: Прекратить подстрекательства против ЦАХАЛа
16:54
Шеф Арабской лиги: Переезд посольства США взорвет регион
16:27
Израильских туристов обвинили в попытке сжечь заповедник
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus