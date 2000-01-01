16.02 23:17 MIGnews.com

Против Киркорова не возбудят уголовное дело о ложном доносе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Следствие приняло решение не возбуждать уголовное дело против российского певца Филиппа Киркорова, которого в заведомо ложном доносе обвинили французский музыкант Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов.Как сообщает ТАСС, ранее Киркоров подал заявление о вымогательстве со стороны Маруани и Трунова, но полиция отказалась возбуждать дело.По словам Игоря Трунова, решение следователя отказать в возбуждении дела против Киркорова о ложном доносе необоснованно, также как и доследственная проверка по заявлению Киркорова. Несмотря на отказ, юрист подал жалобу в Тверской суд Москвы с просьбой провести новую доследственную проверку.Трунов утверждает, что в ходе проверки по заявлению о ложном доносе следователи не учли некоторые важные документы, которые были изъяты у него из адвокатского досье во время задержания. По словам адвоката, данные документы могли бы повлиять на принятие следователем процессуального решения.Также Игорь Трунов заявил, что в приложенном к заявлению Киркорова анализе электронной переписки, кем бы она с его стороны не велась, адвокатом, пранкерами или самим российским певцом, прослеживаются признаки преступления по УК РФ «Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения».Напомним, что 29 ноября 2016 года полиция задержала французского музыканта Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова подозрению в вымогательстве у Филиппа Киркорова миллиона евро. Их задержали в одном из банков Москвы, где они собирались подписать мировое соглашение с российским певцом, который якобы собирался отдать им деньги за плагиат.Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что никакого соглашения не было, после чего Киркоров написал в полицию заявление о вымогательстве со стороны Маруани. В ответ на это, Маруани и Трунов написали заявление на российского певца о заведомо ложном доносе.