16.01 19:19 MIGnews.com

Минтранс отменил автобусы в шабат: появилась реакция

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Министерство транспорта отменило автобусные рейсы, которые начинали работу до исхода шабата.Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источник в ведомстве.Уточняется, что отмена и перенос рейсов произошли из-за жалоб от религиозных граждан. Изменения также коснулись маршрутов, работа которых начиналась незадолго до исхода шабата."Был сделан выбор, чтобы учесть интересы религиозной части общества, при этом не доставляя неудобств светским. Людям необходимо понять, что мы проводим политику, которую устанавливает правительство", – сообщил источник.Позже в Управлении общественного транспорта Минтранса дали пояснение по поводу рейсов."Принято решение изменить расписания ряда рейсов, которые не пользуются повышенным спросом. Часы работы изменены таким образом, чтобы они приходились на то время, когда есть наплыв пассажиров. Таким образом услуги предоставляются большему числу людей", – сказано в сообщении.Глава партии НДИ Авигдор Либерман назвал отмену рейсов примером "религиозного принуждения" светских граждан к исполнению законов древности."Министр, призывающий вернуть современный Израиль на тысячи лет назад, еще раз доказал, что его рассуждения – не просто слова, они претворяются в действия", – возмутился он.В свою очередь, председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил следующее: "Мы победим на выборах и исправим это. Израиль – еврейское государство, а не галахическое".К критике также присоединился генеральный директор движения "Свободный Израиль" Ури Кейдар."Тот, кто назначил на пост министра транспорта человека с радикальными взглядами, такого как Бецалель Смотрич, не может прятаться за его спиной, когда тот разжигает в обществе ненужные конфликты. Отмена поездок на маршрутах, которые исторически начинались из отдаленных населенных пунктов еще до исхода субботы или уже после ее захода, - на совести Нетаниягу и Беннетта", – отметил он.