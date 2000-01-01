Уитни Хьюстон и Depeche Mode внесли в Зал славы рок-н-ролла
Американская поп-исполнительница Уитни Хьюстон и британская группа Depeche Mode внесены в Зал славы рок-н-ролла.
Почетный статус также получили T.Rex, Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, рэпер The Notorious B.I.G., Ирвинг Азофф и Джон Ландау.
"Для нас большая честь быть включёнными в Зал славы рок-н-ролла, а также быть причастными к тем невероятным артистам, которые присоединились к Рок-холлу в этом году. Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас и нашу музыку на протяжении многих лет", - написали Depeche Mode в своем официальном микроблоге в Twitter.
Среди претендентов на включение в Зал славы рок-н-ролла также были такие группы, как Dave Matthews Band, Kraftwerk, Judas Priest, MC5, Motörhead и Soundgarden.