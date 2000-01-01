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На высокий пост в Ватикане впервые назначена женщина 16.01 23:42   MIGnews.com

На высокий пост в Ватикане впервые назначена женщина

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане.

Франциск назначил 66-летнюю юристку Франческу Ди Джованни заместителем секретаря в многосторонних делах в Государственном секретариате, важном офисе Ватикана. Она будет отвечать за координацию отношений Святого Престола с организациями, включая ООН.

BBC пишет, что Папа Франциск открыто высказывался за то, чтобы женщины занимали высокие должности в Ватикане.

Ди Джованни проработала в Ватикане 27 лет и имеет юридическое образование. Она специализируется в таких сферах, как миграция и беженцы, положение женщин, интеллектуальная собственность и туризм.

"Святейший Отец, безусловно, принял беспрецедентное решение, которое, кроме меня лично, свидетельствует о внимании к женщинам. Но ответственность связана с работой, а не с тем фактом, что я женщина", - сказала Ди Джованни.


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