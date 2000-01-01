Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Меган Маркл впервые появилась на публике 16.01 22:30   MIGnews.com

Меган Маркл впервые появилась на публике

Жена принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа пары от королевских привилегий. В Facebook появилась фотография визита герцогини Сассекской в женский кризисный центр в Ванкувере.

"Посмотрите, с кем мы сегодня пили чай!", - говорится в сообщении центра. Отмечается, что Маркл посетила центр, чтобы обсудить "женские" вопросы.

Гарри и Меган ранее объявили, что намерены сложить с себя полномочия наследников престола. Они живут в Канаде и часто появляются в Африке. По идее, отказ от привилегий может привести к тому, что чета останется без охраны.

Ранее королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала решение Гарри и его супруги отказаться от королевских обязанностей. Ранее британские СМИ сообщали, что в монаршей семье негативно отнеслись к поведению четы, а СМИ и вовсе нарекли Гарри и Меган "позором тысячелетия" для Британии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:42
На высокий пост в Ватикане впервые назначена женщина
23:00
Рухани: Иран не хочет войны с Западом
22:10
Перец: сожалею о нарушении соглашения с "Оцма Иегудит"
21:52
Видео: посетитель пиццерии в Эйлате жестоко избил кошку
21:38
Путин может помиловать Иссахар
21:17
Финская законодательница пыталась прорваться в Газу
20:59
Нетаниягу предложил выделить Нагарии денег после наводнения
20:39
Украина просит ФБР расследовать взлом сайта "Квартала 95"
20:20
Либерман: Нетаниягу интересует лишь собственный иммунитет
19:40
Нетаниягу поддержал петицию против Эяля Инона
19:06
Назван действенный способ защиты от рака молочной железы
18:44
Бен-Гвир: Нетаниягу не должен читать нам лекции
18:21
Минздрав запретил ввоз клубники из Газы: что произошло
18:00
Зариф обвинил Европу в продажности
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus