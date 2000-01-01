Жена принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа пары от королевских привилегий. В Facebook появилась фотография визита герцогини Сассекской в женский кризисный центр в Ванкувере.
"Посмотрите, с кем мы сегодня пили чай!", - говорится в сообщении центра. Отмечается, что Маркл посетила центр, чтобы обсудить "женские" вопросы.
Гарри и Меган ранее объявили, что намерены сложить с себя полномочия наследников престола. Они живут в Канаде и часто появляются в Африке. По идее, отказ от привилегий может привести к тому, что чета останется без охраны.
Ранее королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала решение Гарри и его супруги отказаться от королевских обязанностей. Ранее британские СМИ сообщали, что в монаршей семье негативно отнеслись к поведению четы, а СМИ и вовсе нарекли Гарри и Меган "позором тысячелетия" для Британии.