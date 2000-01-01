В Белоруссии начнут выпускать колбасу из бобров

Мясокомбинаты Белоруссии готовятся выпускать тушенку и колбасу из мяса бобров, сообщает ТСН со ссылкой на белорусский портал tut.by.
Отмечается, что бобрятина содержит много белка, селен, витамин С, а по количеству фосфора она превосходит говядину, свинину и приближается к кролику. При этом железа в ней почти вдвое больше, чем в других видах мяса.
Охотничьим хозяйствам в 2016-2017 годах поставлена задача заготовить 1750 туш животных. В Белоруссии живут свыше 50 тысяч бобров – примерно в два с половиной раза больше оптимальной численности популяции. Животные заселили мелиоративные каналы, в результате чего оказались затопленными большие участки леса. Кроме того, в последнее время фиксировались случаи нападения бобров на людей.
Охота на этих животных в Белоруссии разрешена, однако для нее необходимо получить разрешение.