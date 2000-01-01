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Ученые описали качества идеальной партнерши | Фото: Thinkstock19.01 04:25   MIGnews.com

Ученые описали качества идеальной партнерши

Немецкие ученые выявили три качества идеальной жены. Именно на эти критерии мужчины обращают внимание при выборе спутницы жизни в первую очередь.

Эксперты провели исследование с участием мужчин от 20 до 50 лет. Выяснилось, что на первом месте в иерархии качеств идеальной супруги находится умение готовить. Именно на это представители сильного пола обращают внимание чаще всего.

На втором месте находится внешняя привлекательность. По мнению мужчин, женщина должна ухаживать за собой и всегда выглядеть восхитительно как дома, так и на людях.

Третье место занял секс. Идеальная избранница должна иметь выполнять все его желания и фантазии.
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