19.01 04:25 MIGnews.com

Ученые описали качества идеальной партнерши

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Немецкие ученые выявили три качества идеальной жены. Именно на эти критерии мужчины обращают внимание при выборе спутницы жизни в первую очередь.Эксперты провели исследование с участием мужчин от 20 до 50 лет. Выяснилось, что на первом месте в иерархии качеств идеальной супруги находится умение готовить. Именно на это представители сильного пола обращают внимание чаще всего.На втором месте находится внешняя привлекательность. По мнению мужчин, женщина должна ухаживать за собой и всегда выглядеть восхитительно как дома, так и на людях.Третье место занял секс. Идеальная избранница должна иметь выполнять все его желания и фантазии.