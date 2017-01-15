17.01 02:37 MIGnews.com

Дети Пугачевой и Галкина очаровали зажигательными танцами

Лиза жжет Відео, опубліковане користувачем ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Січ 15, 2017 о 1:53 PST

ГарриГарри Відео, опубліковане користувачем ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Січ 15, 2017 о 1:56 PST

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Не смотря на то, что в Сети не угасают обсуждения петиции, созданной жителем Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном об устаревших лицах на голубом огоньке и в частности Аллы Пугачевой, Примадонна не беспокоится по этому поводу.Пугачева наслаждаться материнством.На днях Примадонна выложила в Instagram зажигательные танцы своих младших детей — Лизы и Гарри. Поклонники были очарованы артистичным танцем Лизы и убедились, что из малышки растет настоящая звезда.Танец Гарри также не остался без внимания поклонников Пугачевой, они уверенны, что у звездной пары растут такие же талантливые звездные дети.