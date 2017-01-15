Дети Пугачевой и Галкина очаровали зажигательными танцами
Не смотря на то, что в Сети не угасают обсуждения петиции, созданной жителем Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном об устаревших лицах на голубом огоньке и в частности Аллы Пугачевой, Примадонна не беспокоится по этому поводу.
Пугачева наслаждаться материнством.
На днях Примадонна выложила в Instagram зажигательные танцы своих младших детей — Лизы и Гарри. Поклонники были очарованы артистичным танцем Лизы и убедились, что из малышки растет настоящая звезда.