Секс-блогер поделилась впечатлениями от интима с роботом
Секс-колумнист Керли Скиртино дала свою оценку кукле-роботу, предназначенной для секса с женщинами. Керли специально протестировала куклу для документального фильма о таком "изобретение", передает ТСН со ссылкой на Mirror.
Отмечается, что эксперимент имел целью проверить мнение, что только мужчины могут иметь половые сношения с секс-куклами, ведь считается, что женщины нуждаются в эмоциональной близости с партнерами. Кроме того, каждую куклу можно настроить, однако, пенис может быть "вялым", поэтому сейчас проводят опыты, чтобы улучшить эректильные функции.
В свою очередь, Керли описала половой акт с куклой-роботом, как очень реалистичный. "Очень странно, ведь это реалистично. Кажется, что это настоящий человек, который не может вам ответить. Это абсолютно не отличается от секса с живым человеком, за исключением того, что я все контролирую", - прокомментировала Керли.
Также она отметила, что невозможно получить такой сексуальный опыт с реальным человеком.