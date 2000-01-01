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16.01 23:48   MIGnews.com

Секс-блогер поделилась впечатлениями от интима с роботом

Секс-колумнист Керли Скиртино дала свою оценку кукле-роботу, предназначенной для секса с женщинами. Керли специально протестировала куклу для документального фильма о таком "изобретение", передает ТСН со ссылкой на Mirror.

Отмечается, что эксперимент имел целью проверить мнение, что только мужчины могут иметь половые сношения с секс-куклами, ведь считается, что женщины нуждаются в эмоциональной близости с партнерами. Кроме того, каждую куклу можно настроить, однако, пенис может быть "вялым", поэтому сейчас проводят опыты, чтобы улучшить эректильные функции.

В свою очередь, Керли описала половой акт с куклой-роботом, как очень реалистичный. "Очень странно, ведь это реалистично. Кажется, что это настоящий человек, который не может вам ответить. Это абсолютно не отличается от секса с живым человеком, за исключением того, что я все контролирую", - прокомментировала Керли.

Также она отметила, что невозможно получить такой сексуальный опыт с реальным человеком.
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