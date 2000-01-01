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Тейлор Свифт: Сорос спонсировал покупку прав на мои песни | Фото:15.12 15:31   MIGnews.com

Сорос лишил Тейлор Свифт прав на ее песни

Популярная поп-певица Тейлор Свифт раскритиковала миллиардера Джорджа Сороса в спонсировании ее бывшего менеджера Скутера Брауна, который недавно купил права на ее музыку.

С соответствующим заявлением она выступила на церемонии вручения премии Billboard "Женщина десятилетия".

Свифт заявила, что Сорос и другие группы помогли продать дело ее жизни без "одобрения, консультации или согласия".

"После того, как мне было отказано в возможности напрямую купить мою музыку, весь мой каталог был продан компании Ithaca Holdings компании Scooter Braun в рамках сделки, которая, как мне сказали, финансировалась семьей Сорос, 23 Capital и Carlyle Group. Они покупают нашу музыку, будто это недвижимость. Как будто это приложение или линия обуви", – сказала она.

Певица отметила, что продолжит бороться с Соросом и Брауном и другими группами, которые эксплуатируют ее в надежде вернуть себе права на ее музыку. Ни один из бизнесменов, названных Свифт, не прокомментировал ее слова.

Она также рассказала, что свой первый альбом создала в 16-летнем возрасте, прокомментировав успешность женщин в индустрии музыки.

"Это было десятилетие, когда я стала зеркалом для моих хулителей. Все, что они критиковали, стало материалом для музыкальной сатиры или вдохновляющих гимнов. Лучшим лирическими примерами, которые я могу придумать, являются такие песни, как "Mean", "Shake It Off" и "Blank Space". По сути, если людям было, что сказать обо мне, я говорила что-то по-своему", – отметила она.


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