Эрнст не пустит Бузову на Евровидение

Генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст не допустит одиозную певицу Ольгу Бузову на Евровидение.
Такое мнение после самоуверенного заявления артистки о будущем участии в песенном конкурсе выразил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян.
"В 2020 году Евровидение Ольге Бузовой не светит. Я уверен, что Константин Эрнст пошлет на конкурс Панайотова с Киркоровым. Эрнст просто не подпустит Бузову к Евровидению", – сказал эксперт.
По его словам, сейчас путь артистки на международный песенный конкурс закрыт. А возможность побороться за шанс на участие у нее может появиться не раньше 2021 года, когда вещателем станет "Россия 1".
"В 2021 году у нее появятся все шансы представить Россию на Евровидении, когда все перейдет в руки к Олегу Добродееву. Однако там ей уже придется бороться в нешуточной битве с народной кандидаткой Викторией Черенцовой. Я очень жду музыкальный баттл Бузова vs Черенцова. Это будет эпично", – пошутил Манукян.