Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Эрнст не пустит Бузову на Евровидение | Фото:16.11 05:35   MIGnews.com

Эрнст не пустит Бузову на Евровидение

Генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст не допустит одиозную певицу Ольгу Бузову на Евровидение.

Такое мнение после самоуверенного заявления артистки о будущем участии в песенном конкурсе выразил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян.

"В 2020 году Евровидение Ольге Бузовой не светит. Я уверен, что Константин Эрнст пошлет на конкурс Панайотова с Киркоровым. Эрнст просто не подпустит Бузову к Евровидению", – сказал эксперт.

По его словам, сейчас путь артистки на международный песенный конкурс закрыт. А возможность побороться за шанс на участие у нее может появиться не раньше 2021 года, когда вещателем станет "Россия 1".

"В 2021 году у нее появятся все шансы представить Россию на Евровидении, когда все перейдет в руки к Олегу Добродееву. Однако там ей уже придется бороться в нешуточной битве с народной кандидаткой Викторией Черенцовой. Я очень жду музыкальный баттл Бузова vs Черенцова. Это будет эпично", – пошутил Манукян.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:22
Крестницу Путина заподозрили в экстремизме
03:15
Сахар оказался вреден для кишечника, - ученые
02:00
Netflix продолжит серию «Полицейский из Беверли-Хиллз»
00:47
«Джокер» побил рекорд, собрав $1 миллиард в мировом прокате
23:38
Назвали дату встречи Зеленского и Путина
23:09
Представители 41 страны выступят на Евровидении-2020  
22:44
Территория «Бабьего Яра» в Киеве стала заповедником
22:22
Instagram в тестовом режиме скрывает лайки под постами
21:55
В Украине задержали одного из лидеров ИГ
21:49
Официально: на границе с Газой отменили режим ЧС
21:30
Захарова: статьи иноСМИ - галлюцинации сумасшедшего
21:04
В ООН решили дальнейшую судьбу БАПОР
20:45
Лидер Литвы помиловал шпионов РФ
20:29
Мать Иссахар обратилась к Путину: имею право увидеть дочь
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus